Windows işletim sistemlerine yönelik yapılan son araştırmalarda Windows 7nin hala lider olduğu görüldü.

Windows 10 piyasaya sunulduğu ilk günden itibaren ciddi bir yükseliş yaşamış olmasına karşın hala önceki yıllarda piyasaya sürülen Windows 7 işletim sistemini geçmeyi başaramadı. 2009 yılında piyasaya sürülen Windows 7, Windows 8 gibi farklı sürümler piyasaya sunulmuş olmasına karşın hala kullanıcıların en çok sevdiği ve güvendiği işletim sistemlerinden birisi oldu.

8 Yıldır Piyasada!

8 yıldan beri piyasada yer alan Windows 7, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sunulan Windows 10 için şu anda en büyük rakip durumda. Microsoft her ne kadar piyasadaki tüm işletim sistemlerini Windows 10’a çekmek için çaba sarf etmiş olsa da hala Windows 7 işletim sistemi yüzde 48.34 kullanım oranı ile işletim sistemleri arasında lider durumda.

Üstelik Windows 10 şu anda Windows 7’nin oldukça gerisinde. Açıklanan son rakamlara göre Windows 10 yüzde 24. 36 kullanım oranına sahip ve bu açıdan Windows 7’nin sadece yarısı kadar kullanıcıya hitap ediyor. Windows için yapılan araştırmalarda dikkat çeken diğer bir sonuç ise yıllar önce piyasaya sunulması ve desteğin kesilmesine rağmen Windows XP. Kullanım oranı yüzde 9.07 ile sıralamada üçüncü olmayı başaran Windows XP, Windows 10 için ciddi bir tehdit durumunda.