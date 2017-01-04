Windows 10 yeni sürümünde sistemin yeşil ekran hatası vermesi oldukça dikkat çekti.

Bugüne kadar Microsoft tarafından geliştirilen Windows işletim sistemlerinde özellikle sistemsel ve donanımsal sorunlarda mavi ekran hatası verilirken bu mavi ekran Microsoft ile özleşmişti. Fakat Windows 10 geliştirme versiyonunu kullanan bir kullanıcının bilgisayarda yaşanan bir sorun sonrasında yeşil bir ekran ile karşılaşması oldukça dikkat çekti. İnternette paylaşılan bu ekran görüntüsü, Microsoft işletim sistemi tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Windows 98 İle Başlamıştı!

İlk olarak Windows 98 işletim sisteminin tanıtımı sırasında görülen mavi ekran hatası, bu işletim sistemi itibariyle tüm işletim sistemi serilerinde de görülmeye devam etmişti. Microsoft sistemde yaşanan kilitlenme ve donmalarda sistemin tekrar yeniden başlatılamaması halinde mavi ekran hatası vererek sisteminin yeniden resetlenmesini sağlıyordu. Bu bakımdan çoğu zaman eleştirilere ve her yer yer de esprilere malzeme olan bu ekran hatası artık yeşil olarak da görülebilir.

Microsoft Açıklamadı

Microsoft’un mavi ekrandan sıkılmış olması da ihtimaller dahilinde. Her ne kadar yeni işletim sistemlerinde mavi ekran hatasını görünme olasılığı çok daha düşük olsa da yeşil ekran hatası oldukça farklı. Hatanın şu anda sadece test kullanıcılarına görüntülendiğin de özellikle vurgulanması gerekiyor. Bu açıdan mevcut durumun beğenilmesi ve onaylanmasının ardından yeni güncelleme ile tüm kullanıcılara sunulması mümkün olacak. Fakat Microsoft tarafından yapılan resmi bir açıklama yok.