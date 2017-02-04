Windows 10'un sıkıntıları gün yüzüne çıktı. Kullanıcıların yaklaşmadığı en yeni işletim sistemine insanlar neden bu kadar geçmeyi reddediyor dersiniz?

Microsoft'un herkese kullandırmak istediği ancak kullanıcıların pek yanaşmadığı Windows 10'da kritik açık keşfedildi. Bununla birlikte hackerlar Windows 10'a rahat bir şekilde mavi ekran gönderimi yapabiliyorlar. Windows 10 çalıştıran PC'niz veya dizüstü bilgisayarınız birdenbire çöküyorsa, biri sizin bilgisayarı ele geçirmiş olabilir. Bu kritik açık Github'ta ortaya çıktı. Teknik bilgiye sahip olan kullanıcıların Windows 10 yüklü bilgisayarı BSOD çökertildi.

SMB protokülünde yer alan hata sebebiyle hackerlar göndermiş olduğu isteği karşılamayan bilgisayarlara saniyeler içerisinde mavi ekran veriyor. Sadece Windows 10 değil ayrıca Windows 8.1, 8 ve 7'de bu açıktan etkilenenler arasında. Güvenlik zaafiyeti hakkında Microsoft tarafından bir bilgilendirme yayınlandı. Bununla birlikte Microsoft varolan sorun için güncelleme ile kritik açığın kapatılacağını belirterek üzüldüğünü söyledi.

Peki siz bu kritik açık hakkında ne düşünüyorsunuz?