Windows 10 Mobil Kullanım Oranları Açıklandı

Windows tarafından mobil cihazlar için geliştirilen Windows 10 işletim sistemi ŞU an için Microsoft’un büyük kozlarından birisi olarak görülüyor. Öyle ki bugüne kadar Windows işletim sistemi telefonlarda çok fazla tercih edilmedi. Bu nedenle işletim sistemi piyasasının çok düşük bir payına sahip olmak zorunda kalan Microsoft durumu iyileştirebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Windows 10 Hala Tutmadı

Özellikle geçtiğimiz aylarda Windows 10 için daha büyük bir adım atılırken şu anda dünya genelinde Windows 10 kullanımının ne kadar olduğu merak ediliyor. Windows işletim sistemine sahip telefonların yüzde 16’sında Windows 10 kullanılır durumda. Bu bakımdan kişilerin Windows işletim sistemi noktasında Windows 10’u çok fazla değerlendirmediği de görülüyor. Buna karşın Windows 10 için yapılan güncellemeler ve önümüzdeki dönemlerde sunulacak yeni özellikler kişilerin daha fazla bu yeni sisteme ilgi göstermesini sağlayabilecek. Fakat mevcut kullanım oranlarına bakıldığında kişilerin bu konuda çok fazla istekli olmadığını da söylemek mümkün.

Windows 10 mobile gibi çok güçlü bir seçenek olmasına karşın kullanıcıların büyük bir bölümü hala Windows Phone 8.1 olarak tanımlanan işletim sisteminde duruyor. Bu açıdan mevcut kullanım istatistikleri çok az olmasına rağmen kullanıcıların Windows 10 konusunda dahi Microsoft’u tatmin edebilmiş değil.