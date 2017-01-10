Microsoft'un en yeni önizleme sürümü, farklı özelliklerin denenmesini sağlıyor. Peki, neler yeni?

Görünüşe göre, Windows 10'un İçerik Oluşturucu Güncellemesi hoş sürprizlerle geliyor. Microsoft, bazılarını her gün kullanabileceğiniz birkaç yeni özelliği içeren Windows Insider önizlemesini yayımladı. Birincisi, Edge tarayıcısı artık sekme önizlemelerini içeriyor. Bu yeni bir kavram değil fakat özellik Edge için ancak sunulabildi. Ancak sekmelerde sekmeleri açmadan kısa bir bakış atmak istiyorsanız bu yeni özellik sizin için cazip olacaktır.

Flash Engelleniyor!

Microsoft'un Flash önlemi de artık tam olarak geçerli. Edge güvenilmeyen Flash içeriği engelliyor ve içerik için kullanıcıların tıklayarak izin vermesini zorunlu kılıyor.

Daha Düşük Mavi Işık Seçeneği

Güncellemede Edge’deki yeniliklerden çok daha fazlası var. Karanlık alanlarda cihazların kullanılması için daha düşük mavi ışık seçeneği de artık sisteme eklendi. Ayrıca Başlat menüsünü klasörler halinde organize etmek de artık çok daha kolay. Özelikle fazla sayıda uygulama kısa yollarını elinizin altında istiyorsanız bu yeni özellik hoşunuza gidecek.

Diğer İyileştirmeler Ne?

Yeni sistem ile birlikte gelen bazı önemli detaylar ise şöyle;

Cortana iyileştirmeleri ve OneNote entegrasyonları,

İşletim sistemini yeniden yüklemek için isteğe bağlı bir Windows'u yenileme seçeneği

Çok yüksek çözünürlüklü görüntüler için daha iyi ekran yakalama modu