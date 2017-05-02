Geçtiğimiz gün Türkiye'de erişime engellenen Wikipedia, bu karara itiraz etti. Peki Wikipedia şimdi ne yapacak?

Türkiye'nin engelleme kararına itiraz edeceklerini ve hizmete devam edeceklerini erişime kapandıkları gün açıklayan Wikipedia'dan ilk adım geldi. Terör örgütleri hakkında yanlış bilgiler vermekten dolayı ülkemizde geçen gün engellenen Wikipedia, bu engelden sonra karara itiraz etti. Terör örgütleriyle ilgili yanlış bilgiler veren ve bu yanlış bilgileri bulunduran URL'lerin engellenmediği eleştirilmiş bununla birlikte BTK, Wikipedia'nın https protokolünü kullandığı için komple Wikipedia.com'u engellemek zorunda olduklarınıgeçtiğimiz gün Twitter üzerinden açıklamıştı.

15-18 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de düzenlenmesi beklenen World Cities EXPO etkinliğine ayrıca Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'in konuşmacı listesinden çıkarıldığı da açıklananlar arasındaydı. Üst üste gelen bu yaşanan durumlar ile ilgili Wikipedia cephesinden bir açıklama geldi.

Wikimedia Vakfı tarafından sunulan resmi açıklama;

"Engelleme, BTK tarafından İngilizce ve Türkçe Vikipedilerdeki birkaç maddenin Türkiye’de URL tabanlı olarak engellenmesini talep eden 28 Nisan Cuma tarihli bir tebligattan kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Dünya genelindeki gönüllü editör topluluğunun oluşturduğu ansiklopedi maddelerinin özgürce paylaşılmasının şiddet ve nefrete dayalı bir gündemin desteklenmesi şeklinde yanlış yorumlanabilmesinden dolayı derin bir endişe duyuyoruz.

Bir yanlış anlaşılma olduğuna inanıyoruz. Vikipedi’nin amacı, ansiklopedik bilgileri dünyayla paylaşmaktır. Wikimedia Vakfı olarak biz, tartışmasız bir biçimde terörizmi lanetliyor ve reddediyoruz. Bilginin temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor ve Türk hükümetinden bu engellemeyi kaldırmasını talep ediyoruz."