Wikipedia, resmi Facebook hesabının profil resmini güncelledi. Wikipedia, profil fotoğrafına "We miss Turkey" yazarak ülkemizi özlediğini dile getirdi...

Wikipedia, daha önce yaşanan siyasi olaylardan dolayı geçtiğimiz sene Türkiye'de erişim engeli ile karşılaştı. Gerekli adımların atıldığını söyleyen Wikipedia, geçtiğimiz ay neden hala erişim engeli uygulandığı yönünde sitemde bulundu.

Özgür ansiklopedi Wikipedia, bugün resmi Facebook hesabı üzerinden sistemini yeniledi. Wikipedia, Facebook profil fotoğrafını "We miss Turkey" yazarak özlediğini dile getirdi.

Hashtag olarak da #WeMissTurkey kullanan Wikipedia'nın, ne zaman erişime açılacağı henüz bilinmiyor.