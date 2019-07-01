Bir blog yazısında, Wikipedia'nın kurucu ortağı Larry Sanger, gizlilik sorunları bağlamında sosyal medyaya 48 saatlik bir grev çağrısı yapıyor.

Wikipedia kurucusu sosyal medya grev çağrıları yaptı. Wikipedia'nın ortak kurucularından Larry Sanger , 4 ve 5 Temmuz 2019 tarihlerinde sosyal medya kullanmayan bir sosyal medya grevi çağrısında bulunuyor. Sanger'e göre, grevin amacı dağıtılmış sosyal medyanın gelişimini geliştirmek ve teşvik etmektir.

Sanger’e göre, sosyal medya grevi dünya çapında ses getirecek. Greve katılmak için "#SocialMediaStrike" etiketini kullanmanız veya imzalı dijital bağımsızlık bildirgesinin bir kopyasını sunmanız ve başkalarını greve katılmaları için teşvik etmeniz edebilirsiniz.

Gizlilik istiyoruz!

Bir blog yazısında, Sanger herkesi sosyal medyaya saldırmaya teşvik eder . Sosyal medyanın arkasındaki şirketlere net bir işaret vermek istiyor. Mahremiyet eksikliği, verilerimizin kontrolü ve hoş bir kullanıcı deneyimi konusunda genel memnuniyetsizlik olduğunu göstermek istiyor. “Grev” in kendisi 4 ve 5 Temmuz arasında iki tam gün sürüyor ve şaşırtıcı bir şekilde sosyal medyada gerçekleşiyor. Vikipedi kurucusu "Sosyal Medya Grevi" hakkında konuşuyor, ancak eylemi yalnızca sosyal medyada gerçekleşecek. İnsanların iki gün boyunca kilitli kalmasını istemiyor, ama #SocialMediaStrike etiketindeki memnuniyetsizliklerini ifade etmek için yalnızca sosyal medyayı kullanmalarını istiyor. Bu şekilde değişikliklere neden olmak istiyor. Ayrıca insanların mesajlarında Sanger tarafından hazırlanan Dijital Bağımsızlık Bildirgesi'ne gönderme yapmalarını istiyor.

Peki siz greve katılmayı düşünüyor musunuz?