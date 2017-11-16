Uzun zamandır ülkemizin erişim engeli olduğu Wikipedia ile ilgili gelişmler gelmeye devam ediyor...

29 Nisan 2017 tairihinden beri yasaklı olan Wikipedia'ya kullanıcılar bir şekilde erişebilmek için farklı yöntemler deniyordu. Yasakla ilgili süre devam ederken dün ilginç bir gelişme yaşandı. Bazı kullanıcılar Wikipedia'nın standart sürümlerine hiçbir engel olmadan ve herhangi bir vpn kullanmdan erişebildiğini aktarmaya başladı.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan katılmış olduğu canlı yayında sürece dair çeşitli açıklamlar yaptı. Wikipedia yönetiminin bazı olumlu adımlar attığını, BTK'nın ise bazı istekler sunduğunu ifade etti.

Tüm sitenin kapalı kalmaması gibi bir sonuç için formül arandığını belirten Sayan, sitedeki sadece iki maddede yer alan, Türkiye'nin çeşitli terör grupları içinde yer aldığı iddiasının mahkemece kısıtlandığını ifade etti. Konuya ilişkin bilinmezlikler devam ediyor ancak yakın zamanda erişimin tamamen açılırsa bu büyük bir sürpriz olmayacak.