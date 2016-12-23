Wikipedia'da En Çok Düzenlenen Sayfalar Açıklandı

Prens ve David Bowie, Florence Henderson ve bir sürü diğer ünlü kişi 2016 yılında yaşamını yitirirken uluslar arası alanda ses getiren olaylar Wikipedia sistemlerinde ilk sıralarda yer alıyor. Özelikle içeriklerin düzenlenmesi ile birlikte oldukça hareketli bir yapıda olan Wikipedia için özel bir çalışma yapıldı.

Özel Wikipedia Raporu Yayınlandı

Wikipedia'yı yöneten Wikipedia Vakfı tarafından Salı günü site üzerinden özel bir etkinlik özeti yayınlandı. Bu raporda 2016 genelinde en çok düzenlenen içerikler hakkında detaylar paylaşılırken özelikle Ölümler 2016 olarak açılan sayfada sık sık düzenleme yapılarak vefat eden ünlü isimler makaleye dahil edildi. Öyle ki tek bir sayfa 18 bin 230 defa yenilendi.

Yılın ikinci en aktif makalesinde yapılan düzenlemelerin sayısı ise 9.933. Donald Trump'ın Wikipedia sayfasında yapılan bu değişiklik özelikle seçim dönemlerde hareketlilik kazandı.

2016 genelinde dünya genelinde en çok ilgi gören ve düzenleme alan Wikipedia içerikleri ise şöyle oluştu;

2016'da Ölümler (18.230)

Donald Trump (8,933)

Hillary Clinton başkanlık kampanyası (6.527)

Amerika Birleşik Devletler başkanlık seçimleri, 2016 (6,162)

Cumhuriyetçi Parti başkanlık seçimleri, 2016 (5.715)

2016 Orlando gece kulübü çekimi (5.540)

Bailando 2015 (5.342)

Donald Trump başkanlık kampanyası, 2016 (5.328)

2016 spor dalları (5,277)

2016 Güney Kore'de Müzik (5,074)

Beverly Gray (4.957)

Birleşik Devletler başkanlık seçimlerinde eyalet çapında kamuoyu yoklaması (4.743)

Panama Kağıtları (4.659)

2016 yılına kadar sürecek olan tayfun mevsimi (4,244)

2016 Atlantik kasırga sezonu (3.874)

Demokrat Parti başkanlık seçimleri, 2016 (3.736)

Batman v Süpermen (3,593)

Pablo'nun Hayatı (3,574)

Vincent van Gogh (3,551)