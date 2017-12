WhatsApp'te olası bir tasarım hatası bulundu. Kusur, herkesin WhatsApp üzerinde ne kadar zaman harcadığınızı izlemesine olanak tanır. Aslında bu yeni değil.

WhatsApp'ta, WhatsApp hesabına sahip olan ve telefon numaranıza erişebilen (WhatsApp hesabınıza bağlı olan) herkesin WhatsApp üzerinde ne kadar zaman harcadığınızı bilmesine olanak tanıyan olası bir tasarım hatası vardır. Bu kusur bir WhatsApp kullanıcısının ne kadar hevesli olduğuna bağlı olarak, birisi ne zaman yattığınıza ve ne zaman uyandığınız gibi bilgileri tahmin etmesine izin verebilir.

Bir kullanıcıya, arkadaşlarının son çevrimiçi olduğunda onu kontrol etmesini sağlayan "Son görülen" zaman damgası özelliğinden farklı olarak her iki taraf da seçeneği devre dışı bırakmadığı sürece kullanıcının "çevrimiçi" durumu herkes tarafından kullanılabilir. (Bir WhatsApp kullanıcısı çevrimiçi olduğunda, diğer kullanıcılar profillerini ziyaret edebilir ve bir "çevrimiçi" durumunu görebilir.) Örneğin, birisinin telefon numaranız varsa ne sebeple olursa olsun telefonuna kaydedebilir ve aynı telefon numarası , WhatsApp hesabınızla bağlantılı oldukları için, daha önce Tinder ve Facebook'ta tasarım hatalarını ortaya çıkardığı yazılım mühendisi Rob Heaton bir blog yazısında ortaya koydu.

WhatsApp, kullanıcıların özel bilgilerinin çoğunu yabancılardan gizlemelerine olanak tanır. Kesinlikle, telefon numaraları telefonunuzda saklanmayan kişilerdir ve bazı durumlarda telefon numaranız telefonunuza kaydedilmemiştir. Mutlaka bir güvenlik açığı değildir ve en azından bazı WhatsApp kullanıcıları arasında uzun süredir bilinmektedir.

Fakat yine de Facebook'a ait bir şirket tarafından tasarım seçimi olarak görünen verilerden ne kadar veri toplanabildiğini görmek için Heaton, halka açık olmayan bir Chrome uzantısı yazdı; bu, her on saniyede bir amaçlanan kullanıcı çevrimiçi olduğunu iddia etti. Elbette, uzantı her 5 saniyede bir veya başka herhangi bir zaman aralığını kontrol etmek için manipüle edilebilir