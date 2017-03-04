WhatsApp'tan 30 Haziran uyarısı geldi. Bununla birlikte 30 Haziran itibariyle mesa gönderilemeyeceği açıklandı. Eski telefonlarda artık WhatsApp yer almayacak.

Facebook'un sahip olduğu WhatsApp uygulamasına hergeçen gün yeni bir güncelleme geliyor. Bununla birlikte bazı telefonlar ne yazık ki bu güncellemeyi destekleyemiyor. WhatsApp bu nedenle desteğini eski model telefonlardan geri çekiyor. 30 Haziran 2017 tarihinden itibaren kullanıcılar artık mesaj gönderemeyecek ve alamayacak.

Son dönemlerde popülerliğini arttıran WhatsApp, yeni özelliklere kavuştu. Yeni özellikle bazı cihazlarda sorun yaşanmasına neden oldu. Bu durum da cihazların işletim sistemlerinin artık güncellenmiyor olması. Bu nedenle WhatsApp'ın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. WhatsApp aslında bu kararı 2017 yılının başında uygulayacaktı ancak bunu Haziran'a erteledi. WhatsApp'ı kullanmak isteyen kullanıcıların artık eski model telefonlarından ayrılması gerekiyor. Bir süredir bazı cihazlar WhatsApp güncellemelerinden nasibini alamadı.

WhatsApp'ın resmi blogu üzerinden yapılan açıklama ile birlikte eski sürümlü Symbian, BBS, Windows, iOS, Android işletim sistemini kullanan cihazlar 30 Haziran itibariyle WhatsApp'ı kullanamayacak. Geçtiğimiz yıl zaten güncelleme desteğini kesmişti. 30 Haziran'a az bir süre kaldı.

WhatsApp'ınızı güncellemek ve indirmek için buraya tıklayablirsiniz.

İşte 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle WhatsApp kullanamayacak işletim sistemleri şöyle:

Nokia S40

Nokia Symbian S60

Android 2.1

Android 2.2

Windows Phone 7.+1

iPhone 3GS (iOS 6)

BlackBerry OS ve BlackBerry 10

WhatsApp kullanıcıların bu durumundan dolayı üzgün olduklarını güncelleme yapabiliyorsalar güncelleme yapmalarını eğer olmuyorsa cihazlarını yeni modellerle değiştirmelerini önerdi.

Peki siz hangi model telefon kullanıyorsunuz?