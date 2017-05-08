Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a kullanıcılar erişemiyor. Peki WhatsApp neden sorun yaşıyor?

Gecenin ilerleyen saatlerinde bazı kullanıcılar popüler mesajlaşma ağına erişim sağlayamadı. Kullanıcılar mesajların iletilemiyor olmasından şikayetçi oldu. Arama motorlarına WhatsApp'ta problem olup olmadığını sormaya başladı. Bununla birlikte kullanıcılar sosyal medya üzerinden WhatsApp'ın çöktüğü bilgisini sık sık paylaşmaya başladı.

WhatsApp'ın düzgün çalışmıyor olmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bu sorunun neden kaynaklandığı ve ne kadar süreceği bilinmiyor. Önce bağlantı sorunları sanılmıştı ancak uygulamada sorunlar yaşanıyor. Bazı kullanıcılar WhatsApp'a giriş yapamadıklarını belirtirken bazıları profillerinin arkadaşlarında görünmediklerinden şikayet ettiler.

WhatsApp'a siber saldırı olabilir mi?

Yaşanan bu problemin ardında siber saldırı olabileceği düşünülüyor. Facebook bünyesine katılan WhatsApp ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Peki sizde WhatsApp düzgün çalışıyor mu?