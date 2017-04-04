Dünyanın en büyük mobil mesajlaşma servisi yakında on milyonlarca kullanıcıya fotoğraf, video dışına para göndermeye de izin verebilir.

WhatsApp, çevrimiçi ödemelere muhtemel bir geçiş için en büyük pazar olan Hindistan'ı hedef alıyor. Facebook'a ait mesajlaşma devi, Güney Asya'daki dijital ödeme çabalarının başında yer almak için bir yönetici kiraladı. WhatsApp'ın durum özelliğinden sonra hangi yeni özellikler ile geleceği merak konusu olmuştu. Facebook Messenger para transfer özelliğini geliştiren Facebook, bu özelliğiyle şimdi de WhatsApp'a uyarlayacak olup bu özelliğin kullanıcılar arasında nasıl bir şekilde karşılanacağı da bir diğer merak konusu. Snapchat taklidi özellikleriyle son zamanlarda eleştirilen Facebook'a dikkat çekici özelliğin geleceği ortaya çıktı.

Peki WhatsApp üzerinden para transferi nasıl olacak?

Facebook tarafından satın alındıktan sonra WhatsApp için Hindistan'da test edilmek üzere kişiden kişiye para transferi özelliğiyle geleceği ortaya çıktı. Hindistan'da 200 milyondan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'ın Hindistan'ı başlangıç noktası olarak seçmesindeki en önemli sebeplerden biri daha önce bu bölgede bu servisin denenmemiş olması olmakla birlikte Truecaller servisi, Hindistan'da para transferi yapılması adına kullanıma açılmıştı.

Bu önemli çözüm için PayTM ve FreeCharge gibi servislerin kullanılması gündemde olup ICICI Bankası ile Truecaller'ın yaptığı ortaklık WhatsApp için önemli bir adım olabilir. Her para transferi gibi WhatsApp üzerinden de kişiden kişiye para aktarımının güvenli olması çok önemli bir durum. Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da bu gelişmenin Hindistan sonrasında hangi bölgelerde devam edeceği şimdiden merak edilenler arasına girdi.

Peki siz WhatsApp üzerinden para transferi yapar mıydınız?