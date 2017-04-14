WABetaInfo kaynağı, gizli WhatsApp özelliklerinin beta kanalında keşfedilmesine gelince oldukça tutarlıdır. Kaynağın iddialarına göre WhatsApp, yeni özellikler getirecek.

WhatsApp'ın mesaj geri alma özelliğinin aylardır test edildiği iddia ediliyor. Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar beş dakika içinde mesajın gönderimini iptal edebilecek. Daha önce iPhone için WhatsApp, kullanıcıların diğer kişilere gönderdiği mesajları iptal etmesini yada düzenlemesini sağlayan yeni özellikle keşfedildi. Şimdi de özellik Android ve WhatsApp Web'de piyasaya yakın görünüyor.

Uygulamanın beta sürümlerini takip eden @WABetaInfo, yaptığı açıklamada mesajlaşma ygulamasının yeni güncellemesinde geri alma özelliğinin eklendiğini öne sürdü. Bununla birlikte kullanıcılar gönderdikleri mesajları karşı taraf daha görmeden iddiaya göre 5 dakika içerisinde iptal edebilecek. WhatsApp'ın bir kere de Web sürümü de dahil olmak üzere tüm platformlarında bu iptal özelliğini serbest bırakmayı planladığı anlamına gelmektedir.

Ayrıca @WABetaInfo'nun bir diğer iddiası da Android beta kullanıcılarına yeni font kısayollarının eklendiği yönünde. Android sürümü 2.17.148'in kalın, italik için yeni font kısayolları eklendiği söyleniyor. Bu, koyu renkte yapmak için yazarken yıldız işareti içine metin eklenmesi gerekliliğini ortadan kaldırabilir. Hatırlanması için geçen sene Android ve iPhone için WhatsApp metin biçimlendirmesi ekledi. Kullanıcıların iletilerdeki metni kalın, italik ve grev biçiminde biçimlendirmesine izin verildi.

Peki WhatsApp'ın geri alma özelliğine sahip olmasını ister misiniz?