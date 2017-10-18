WhatsApp'ın yuva yıkacak yeni özelliği geldi. Çiftlerin arasını açmaya meyilli özellik haberimizde...

Facebook'un bünyesinde olan WhatsApp, Facebook'ta yapılan bütün yeniliklere ev sahipliği yaptı. Bugün ise WhatsApp'a yepyeni bir özellik geldi. Bildiğiniz üzere iOS iMessage ile mesajlaşma ile beraber kişiler ile canlı konum paylaşımı da yapılabiliyor. WhatsApp'a da bu özelliğin ayını bugün kullanıma sunuldu.

WhatsApp'ın iOS ve Android uygulamalarına gelen güncelleme ile istediğiniz kişilerle konumunuzu paylaşabileceksiniz. Kişiler 15 dakika, 1 saat, 8 saa isterlerse süresiz olarak konumlarını arkadaşları ve eşleriyle paylaşabilecekler.

Konumunuzu paylaştıktan sonra karşı taraf sizi harita üzerinden an ve an izleyebilecek. Yuva yıkacak özellik olarak da nitelendirebileceğimiz canlı konum paylaşma özelliği, OTA üzerinden sunuluyor. Cuma gününe kadar herkesin kullanıma sunulmasını beklediğimiz bu özellik bakalım çiftlerin arasını bozcak mı?