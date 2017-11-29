WhatsApp'ın yeni özelliğini herkes çok sevecek. İşte detaylar...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sabah yayınladığı güncellemeyle kullanıcılarının karşısına çıktı. İşte WhatsApp'ın hayat kurtaracak yeni özelliği sizlerle.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta uzun zamandır sesli meaj gönderme özelliği kullanılıyordu. Fakat karşı tarafa mesaj göndermek iin mikrofona basılı tutmanız gerekiyordu. Özellikle araç kullananlar için eziyet olan bu özellik bugün yeni güncelleme aldı.

Whatsapp'ta ses kaydı yapmak için mikrofona basılı tutarak sağdan yukarı doğru kilide doğru kaydırın. Eski yöntem de hala çalışır durumda ancak bu özellikle birlikte kaydettiğiniz sesleri göndermek zorunda değilsiniz yani ses kaydının iptali de mevcut.



Siz WhatsApp'ın yeni özelliğini sevdiniz mi?