WhatsApp'ın görüntülü konuşma özelliğine yepyeni bir özellik geliyor...

WhatsApp, Android platformunda Beta testlerine ara vermeden devam ediyor. Android için WhatsApp Beta'nın 2.18.4 sürümünde görüntülü konuşma özelliğine yeni bir özellik eklendi.

Mevcut WhatsApp sürümünde sesli görüşme yaparken görüntülü konuşmaya geçmek için sesli görüşmeyi sonlandırmanız gerekiyor. Ancak yapılan son güncelleme sayesinde sesli görüşmeyi sonlandırmadan direk olarak görüntülü konuşmaya devam edebileceksiniz.

WhatsApp sesli görüşme sırasında altta çıkan video butonuna basarak kolayca görüşmenizi videolu aramaya çevirebiliyorsunuz. Henüz Beta aşamasında olan bu özellik, önümüzdeki günlerde gelecek olan güncelleme ile tüm WhatsApp kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Siz WhatsApp'ın yeni özelliğini beğendiniz mi?