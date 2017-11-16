WhatsApp'ta sesli mesaj kaydederken artık ellerinizi serbes bırakabileceksiniz...

WhatsApp, sesli mesaj gönderme özelliğ,ni geçtiğimiz yıllarda kullanıma sundu. Fakat WhatsApp üzerinden ses kaydı yaparken telsiz gibi elinizle tuşa basmanız gerekiyordu. WhatsApp'ta eler serbest özelliği bulunmadığı için ses kaydı yaparken elinizi tuşa basılı tutmanız gerekirdi. Bu gidişata son verildi.

WABetainfo sitesi yakında WhatsApp'a gelecek olan güncelleme ile ses kaydederken ellerinizi serbest bir şekilde kullanabilceksiniz. WhatsApp'ta ses kayıt tuşuna bastıktan sonra 0.5 saniye sonra imleci yukarı kaydırdığınızda ses kaydetme modu kilitleniyor.

Ses kaydetme modu kilitliyken dilediğiniz gibi ses kaydedebilir ve bittiğinde ise tekrar aynı tuşa basarak kaydı sonlandırabilirsiniz. Ancak bu modun bir takım sınırlamaları var. İşte o sınırlamalar:

1- "Kilitli" bir sesli mesaj kaydı yaparken fotoğraf görüntülemek ve video izlemek mümkün değil.

2- "Kilitli" bir sesli mesaj kaydederken yeni bir mesaj yazamıyorsunuz. Bir mesaj yazabilmek için kaydı bitirmeniz gerekli.

3- "Kilitli" sesli mesaj kaydederken, başka bir sohbet başlatamıyorsunuz.

Son olarak bu özelliğin henüz Beta aşamasında olduğunu ancak önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulacağını belirtelim.



Siz WhatsApp'ın ses kaydetme özelliğini kullanışlı buldunuz mu?