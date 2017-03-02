WhatsApp'ın yeni güncellemesinin özelliği kaldırılabilir. Kullanıcılar yeni özelliği beğenmedi. Bu nedenle WhatsApp'ın geri adıma atması bekleniyor.

Snapchat ve Instagram'a oldukça benzeye hikaye özelliğinin bulunduğu durum güncellemesi büyük tepkilere sebep oldu. Bu eleştirilerin ardından WhatsApp geri adım attı. Kullanıcıların yoğun tepkisiyle karşılaşan WhatsApp'ın yeni bir güncellemeyle özelliği yeniden aktifleştirebileceği dedikoduları bulunuyor.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Tagline adı verilen özellik ile birlikte yazılı durum güncellemeleri geri getirilecek. Sızan bilgiye göre kullanıcılar bu özellikle tıpkı daha önce yaptıkları gibi durum güncellemesini yapabilecek. Sosyal medyada konu olan ve beğenilmeyen yeni özelliğin geri çekilmesi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Bu nedenle yeni güncellemenin ne zaman geleceği de belli değil.

Peki siz yeni durum güncellemesi özelliği için ne düşünüyorsunuz?