Facebook'un kurucusunun Snapchat'i almak istemesi ve alamaması sonucu tüm uygulamalar Snapchat benzeri olmaya başladı. Şimdi de WhatsApp'a hikayeler özelliği eklendi..

Snapchat'e benzeyen uygulamalar kervanına şimdi de WhatsApp katıldı. Bununla birlikte Instagram hikayelerde olduğu gibi WhatsApp'ta da hikayeler paylaşmak mümkün olacak. Bugünden itibaren aktif olması beklenen özellik ile birlikte yeni bir durum bölümüne kavuşulacak. Kullanıcılar yeni güncelleme ie düz yazıdan çok artık fotoğraf ve yazılarla hikayelerini paylaşabilecek. Durum güncellemesi yapılacak olan bölüm artık süreli bir alana dönüşecek.

WhatsApp Status özelliğiyle artık kullanıcılar durum güncellemelerine video, fotoğraf ya da GIF görselleri ekleyebilir. Çizimlerle ve emojilerle kişiselleştirmeniz mümkün. Bir durum güncellemesi yayımladığında ise 24 saat boyunca profilinizde izlenebilir olacak olup ardından da yok olacak.

Bu özelliğin en güzel yanı ise "görüldü" sayacına sahip olacağını da belirtelim. Bu sayede rehberinizde yer alan kişilere iletilip iletilmeyeceğini öğrenebilir. Durum paylaşımlarınızı listenizde kaç kişiye iletildiğini görebileceksiniz.

Peki siz WhatsApp'ın Status özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?