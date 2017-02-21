WhatsApp'ın Snapchat benzeri özelliği bugün yayınlanıyor!

Facebook'un kurucusunun Snapchat'i almak istemesi ve alamaması sonucu tüm uygulamalar Snapchat benzeri olmaya başladı. Şimdi de WhatsApp'a hikayeler özelliği eklendi..

21 Şubat 2017 12:32 Sosyal Medya

Snapchat'e benzeyen uygulamalar kervanına şimdi de WhatsApp katıldı. Bununla birlikte Instagram hikayelerde olduğu gibi WhatsApp'ta da hikayeler paylaşmak mümkün olacak. Bugünden itibaren aktif olması beklenen özellik ile birlikte yeni bir durum bölümüne kavuşulacak. Kullanıcılar yeni güncelleme ie düz yazıdan çok artık fotoğraf ve yazılarla hikayelerini paylaşabilecek. Durum güncellemesi yapılacak olan bölüm artık süreli bir alana dönüşecek.

WhatsApp Status özelliğiyle artık kullanıcılar durum güncellemelerine video, fotoğraf ya da GIF görselleri ekleyebilir. Çizimlerle ve emojilerle kişiselleştirmeniz mümkün. Bir durum güncellemesi yayımladığında ise 24 saat boyunca profilinizde izlenebilir olacak olup ardından da yok olacak.

Bu özelliğin en güzel yanı ise "görüldü" sayacına sahip olacağını da belirtelim. Bu sayede rehberinizde yer alan kişilere iletilip iletilmeyeceğini öğrenebilir. Durum paylaşımlarınızı listenizde kaç kişiye iletildiğini görebileceksiniz.

Peki siz WhatsApp'ın Status özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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