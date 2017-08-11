iOS kullanıcıları için kullanıma sunulan özellik Android kullanıcılarına da aktif hale geliyor.

WhatsApp gelişmiş fotoğraf filtresi araçlarını ileri götürecek. Android için WhatsApp Beta, iOS benzeri fotoğraf filtrelerini test ediyor. WhatsApp, Android içi son beta güncellemesinde uygulama içi fotoğraf kısaca fotoğraf filtreleri özelliği tanıttı. Bu fotoğraf filtreleri bu sene Haziran ayından bu yana iOS'taki WhatsApp kullanıcılarına sunulmuştur.

Bununla birlikte Android kullanıcıları için herkese açık olabilecek ya da olmayabilecek yeni fotoğraf filtreleme özelliği geliştiricinin güncellemesinden de çekildi.

iOS kullanıcılarına sunulduğu gibi Android kullanıcıları için de 5 farklı seçenek sunuacak. Aynı zamanda WhatsApp'ın hali hazırda Facebook'ta olduğu gibi durum güncellemelerinde renkli arka planlar eklemeye olanak sağlayan güncelleme üzerinde çalıştığı da belirtildi.