WhatsApp'ın filtre özelliği Android kullanıcılarına sunuluyor!

iOS kullanıcıları için kullanıma sunulan özellik Android kullanıcılarına da aktif hale geliyor.

11 Ağustos 2017 18:26 Mobil

WhatsApp gelişmiş fotoğraf filtresi araçlarını ileri götürecek. Android için WhatsApp Beta, iOS benzeri fotoğraf filtrelerini test ediyor. WhatsApp, Android içi son beta güncellemesinde uygulama içi fotoğraf kısaca fotoğraf filtreleri özelliği tanıttı. Bu fotoğraf filtreleri bu sene Haziran ayından bu yana iOS'taki WhatsApp kullanıcılarına sunulmuştur.

Bununla birlikte Android kullanıcıları için herkese açık olabilecek ya da olmayabilecek yeni fotoğraf filtreleme özelliği geliştiricinin güncellemesinden de çekildi.

iOS kullanıcılarına sunulduğu gibi Android kullanıcıları için de 5 farklı seçenek sunuacak. Aynı zamanda WhatsApp'ın hali hazırda Facebook'ta olduğu gibi durum güncellemelerinde renkli arka planlar eklemeye olanak sağlayan güncelleme üzerinde çalıştığı da belirtildi.

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Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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