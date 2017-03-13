Popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp'ın yeni durum özelliği beğenilmedi. Bununla birlikte Snapchat klonu yeni durum özelliği için geri adım atabilir.

Facebook tarafından satın alındıktan sonra Instagram ve WhatsApp, yeni özellikleriyle bazı kullanıcıların eleştiri hedefi haline geldi. Aslında haksız sayılmazlar. Instagram'da hikayeler, WhatsApp'ta hikayeler.. Baktığımız her yerde hikayeler görmekten sıkıldık. Ancak bazı kullanıcılar bu durumdan memnun. Elbette Instagram kullananlar değil. Instagram gibi popüler bir sosyal medya uygulaması kullanmayanlar WhatsApp'ın yeni özellğinden memnun. Snapchat klonu yeni durum özelliğinden WhatsApp geri adım atabilir.

WhatsApp'ın 2.17.95 numaralı Beta sürümü ile birlikte yer alan bilgilere göre eski durum özelliği tekrar geri dönüyor. WhatsApp Beta kullanıcıları meşgul, uygun, okulda, sinemada ve işte gibi hazır durumları kullanabiliyor. Bununla birlikte aynı zamanda eskiden de olduğu gibi kendi durumunuzu da yazıyla yazabiliyorsunuz.

WhatsApp'ın eski durum özelliğini yakında getirmesini bekliyoruz. Fakat yeni durumun kalkacağı anlamına gelmiyor. Bu özelliğin yanında eski durum özelliğinin gelmesini bekliyoruz. Yeni durum özelliğiyle birlikte kişiler de gitmişti. Kişiler sekmesinin gelip gelmeyeceği kesin değil.

Peki siz durum güncellemesini kullanıyor musunuz?