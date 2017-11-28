WhatsApp'a geçtiğimiz günlerde geleceği duyurulan özellik bugün kullanıma sunuldu...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bir süredir sesli mesaj gönderme özelliğini kullanabiliyordu. Karşı tarafa sesli mesaj göndermek için mikrofon tuşuna basılı tutmanız gerekiyordu. Özellikle araç kullananlar için işkence haline gelen sesli mesaj özelliği bundan sonra işkence olmaktan çıkacak.

WhatsApp'ın son güncellemesi sayesinde bundan sonra sesli mesaj göndermek için mikrofona bir kez tıklamanız yeterli olacak. Sesi kaydettikten sonra gönder seçeneği ile karşı tarafa gönderebilirsiniz. Eller serbest modu şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuldu.

App Store'dan WhatsApp'ı güncelleyerek bu özelliği hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak ilerleyen günlerde Android kullanıcılarına sunulacak.

Siz WhatsApp'ın eller serbest modunu beğendiniz mi?