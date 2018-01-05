WhatsApp'ın android uygulamasından sevilen özelliğin kaldırılacağı ortaya çıktı...

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android platformunda Beta testlerine ara vermeden devam ediyor. Fakat Android için WhatsApp Beta 2.17.443 sürümünde uzun seneler severek kullanılan özelliğin kaldırıldığı ortaya çıktı.

WhatsApp Beta 2.17.443 sürümünde "Bütün Kişileri Göster" özelliği bulunmuyor. Android kullanıcıları bu özelliği aktif hale getirerek kişi listesinde gizli olan kişileri WhatsApp'ta görebiliyordu. Son güncelleme ile bu özellik kaldırılmış.

Fakat WhatsApp'ın Yardım sayfasında bu özelliğin aktif olarak kullanılıyor. Bir başka iddiaya göre son beta sürümünde bu özelliğin yanlışlıkla kaldırıldığı söyleniyor.

WhatsApp'ın Beta sürümü ile yeni çıkartmalar da sisteme ekleniyor. Facebook benzeri yeni stickerlar henüz kullanıma sunulmuyor ancak uygulamanın APK. paketi içerisinde yer alıyor.