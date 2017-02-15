Facebook bünyesine katıldıktan sonra önemli değişiklikler ile gelen WhatsApp şimdi de yeni bir özellik ile geliyor. Peki yeni hikayeler özelliği neler sunacak?

Instagram, Facebook'un bünyesine katıldıktan sonra büyük değişiklikler göstermiş bununla birlikte Snapchat'e benzerliğiyle eleştiri konusu olmuş bir o kadar da sevilmişti. Şimdi bu hikayeler özelliğini anlaşılan Facebook bünyesindeki tüm uygulamalara getirmek istiyor. Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Elinizdeki uygulamaları genişletmek isteyen şirket şimdi de hikayeler özelliğini WhatsApp'a getirmeye hazırlanıyor.

Snapchat'i alamayan Faceook rakibine benzer uygulamalar ve özellikler ile gelmeye devam ediyor. Beraberinde Instagram'a getirdiği Hikayeler yani Stories özelliğini yakında popüler mesajlaşma uygulamasına getirecek. WhatsApp üzerinden artık hikaye paylaşmak mümkün olacak. Facebook hem kendisi hemde sahibi olduğu Instagram'a bu özelliği getirmişti. Neden WhatsApp için de getirmesin.

Bu bizim için pek bir süpriz olmadı aslında benim düşündüğüm neden olmasın dediğim bir özellikti. Artık bunu görecek olmak pek şaşırtıcı değil. Elbette bunun nasıl çalışacağı nasıl bir mantığa sahip olacağı merak konusu. Instagram üzerinden hikayeler özelliğini istediğimiz kişilerden gizleyebiliyorduk mesela bu özellik WhatsApp'ta yer aldığında bu mümkün olacak mı? Bunlar bizim merakla beklediğimiz özellikler. WhatsApp'a özel hikaye oluşturma desteğinin sağlanabileceği ve yakın zamanda bu özelliğin kullanıcılar ile buluşması bekleniyor.

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Rehberinizde yer alan uygulamaya sahip olan herkesle kolay bir şekilde iletişime geçmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan yeni özellik çok alakasız birçok kişiyle hikaye paylaşımında bulunması biraz hoş olmayabilir. Bu önemli bir gizlilik ayarı ile gelmesi bekleniyor.

Peki siz WhatsApp'ta hikayeler özelliğinin yer almasını ister misiniz?