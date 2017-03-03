WhatsApp, beta test cihazları için Windows uygulamasında yeni özellikler sundu.Windows Phone kullanıcıları için ayrıntılı sohbet bilgileri getiriyor.

WhatsApp her geçen gün yeni bir güncelleme ile karşımıza çıkıyor. Kişilerle ilgili yaptığıı sohbetlerle ilgili daha fazla detaya ulaşmak için güncelleme yapabilirsiniz. Beta versiyonuyla gelen özellik ile birlikte listenizdeki kişilerle ilgili yaptığını sohbetlerle ilgili daha fazla detaya hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Mesela iki kişi arasında kaç fotoğraf yada kaç video paylaşıldığı gibi bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 'Size' yani boyut adıyla yeni bir sekme daha geliyor. Artık kullanıcılar bu sekme aracılığıyla kişilerle yaptığı konuşmalara telefonda bu konuşların ne kadar yer kapladığını öğrenebilir. Paylaştığınız fotoğraf ve video gibi medyaların toplum boyutuna ulaşabilirsiniz.

Uygulamanın yeni özelliğine şuan her kullanıcı ulaşamıyor. Ancak kısa zamanda tüm kullanıcılara bu yeni güncellemenin ulaşılması bekleniyor. Güncelleme ile birlikte paylaştığınız fotoğraf ve video gibi medyaların toplam boyutunu öğrenebilirsiniz.

Peki siz mesajlarınızın boyutunu yeni sekmede görmek ister miydiniz?