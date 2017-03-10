WhatsApp, kullanıcılara, 24 saat içinde yok olacak olan durum güncellemesi üzerine yeni bir güncelleme yayınlandı.

WhatsApp ile bazı alışkanlıklarımızın değiştirdiği ortada. Status sekmesiyle gelen WhatsApp kullanıcılardan bu yönde büyük tepkileri vardı. Şimdi de Android sürümü için yayınlanan güncelleme ile bazı yenilikler meydana geldi. WhatsApp Status moduyla büyük bir kullanıcı kitleesi tarafından tepki alan yeni güncellemede ekler bölümü artık aşağıda yer alıyor. Önceki sürümde eklenti göndermemize imkan sağlayan ataç simgesi sohbet penceresinin üst kısmındaydı fakat bu güncelleme ile yazı yazılan alana taşındı. Yazışma içine eklentiler pratik bir kullanışlıydı. Şimdi de eklentiler ekleme bölümü yazı bölümünde yer alıyor. Bu kullanıcılar için pratik bir durum olsa da alışanların seveceğine inanmadığım bir özellik.

Önemli bir diğer değişiklik ise WhatsApp Status modu ile kaldırılmış olan yazılı durum iletileri de bu güncelleme ile birlikte geri geldi. Artık kişi listesinin alt kısmında her zaman olduğu gibi bir durum paylaşılabilecek. Ancak bu ileti kısmının adı "hakkımda" olarak değişmiş durumda. Durum özelliğinin hakkımda olarak değişmesi de kullanıcıların tepkisine sebep olabilecek birşey.

Peki siz yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz?