WhatsApp durum özelliğini güncelledi. Kullanıcılar artık durumlarını kendi hikayelerini ekleyebilirler. Bu özellik Snapchat ve Instagram öykülerine benzer hale getirdi.

Yeni durum özelliğini başlatan WhatsApp aslında bugüne kadar hep kendine has kaldı. GIF'leri, resimleri ve videoları sohbette gönderme seçeneği, bir iletişim uygulaması olarak işlevselliğine eklendi ve 'Çağrılar' özelliği sadece ilerletti. Fakat Facebook'a ait şirket, yeni 'Durum' özelliğinin piyasaya sürülmesiyle birlikte daha sosyal bir deneyim sundu.

Birçok insan bugün sabah biraz korkunç gelişme uyandı. WhatsApp gecede yeni bir 'durum' özelliği sundu. Bu özellik, Instagram ve Snapchat hikayeleriyle oldukça benzerdi. Kimi bunu sevdi kimi artık abartıldığını düşündü.

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Peki onu biraz korkutan kılan şey nedir? Aslında birçok ebeveyn WhatsApp kullanıyor! Snapchat ve Instagram binyıllar boyunca evrensel olarak popüler iken, WhatsApp daha 'aile odaklı' bir uygulamaydı. Ancak birçok kişi artık bunun aile odaklı olmayacağını biliyor.

Tahmin edilebilir ve anlaşılır bir şekilde bu güncellemenin onlar için ne anlama geleceğini biliyor. Birçok kullanıcı Snapchat, Instagram ve WhatsApp arasındaki benzerliklerden övgüyle bahsediyor. Instagram'ın albüm güncellemesinden sadece bir gün sonra olduğu gibi, birçok insan, uygulamaları bildiğimiz şekliyle değişen sürekli güncellemelerden bıkmış gibi görünüyor.

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