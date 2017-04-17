WhatsApp, kişi numaranızı değiştirirken hayatınızı daha az acı çektirebilecek yeni bir özellik test ediyor. Peki bu özellik ne işe yarayacak?

Akıllı telefonlarını değiştiren herkes tekrar telefon ayarlarını yapmanın acısının ne olduğunu biliyor. Özellikle telefon numarası değiştiğinde bu durum gerçekten çekilmez olabilir. WhatsApp kimlik doğrulaması, yedeklenmiş sohbetler, tekrar gruba katılmak bunun da yanında. Ama WhatsApp bu sorunları göz önünde bulundurup geçiş yapmak için olabilecek bir özelliği daha test etmeye başladı.

WABetainfo tarafından yakın zamanda görülen WhatsApp sürüm 2.17.130, Windows 10 Cihazları için numarasını değiştirdiğinizde tüm kişi listesinin görüldüğü bildirildi. Buna ek olarak özellikle kullanıcıların sohbet geçmişi ve grup üyeliklerini kaybetmeden numaraları değiştirmesine olanakk tanımaktadır. Kullanıcılar kişi listesinde güncellenmiş olan numarayı kimlerin görüntüleyebileceği yetkisine sahiptir.

Cep telefon numaralarını değiştirmek isteyenler için yapılan bu kolay düzeltmenin yanı sıra son zamanlarda canlı konum özelliği de tanıtıldı. Kişilerinize bildirimde bulunmanın yanı sıra, özellik, sohbetlerinizi ve grup üyeliklerini kaybetmeden numaraları değiştirmenize de yardımcı olur.

Alternatif olarak, kişi listenizdeki güncellenmiş numarayı kime göstereceğinize de karar verebilirsiniz. Numaranızı değiştirdiğiniz zaman telefon listesinde yer alan kişilere "numara değişikliği" uyarısını hızlı bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Elbette yeni numaranızı kişilerinize vermek istemiyorsanız bu mesajı göndermemeniz de mümkün. Yeni güncelleme cihazlarımıza çok yakında gelecek gibi görünüyor.

WhatsApp Android indir linkine tıklayarak Android akıllı telefonunuza WhatsApp yükleyebilirsiniz. WhatsApp iPhone indir linkine tıklayarak iOS işletim sistemine cihaz cihazlarınıza uygulamayı yükleyebilirsiniz.Peki siz "numara değişikliği" özelliği için ne düşünüyorsunuz?