Yeni WhatsApp güncellemesi ile birlikte uygulamada GIF arama bölümü ve medya paylaşımı sınırının arttırıldığı belirtildi.

Geçen sene Kasım'dan bu yana iPhone kullanıcılarına sunulan GIF arama özelliği Android için de geldi. WhatsApp 2.17.6 beta sürümü ile birlikte görmeye başladığımız GIF arama, artık kişilerin daha kolay bir şekilde GIF göndermesini sağlayacak.

Önceki Sistem Nasıldı?

Daha önce, Android'teki WhatsApp kullanıcıları, cihaz üzerinde depolandıkları sürece GIF gönderip alabiliyordu. Şimdi ise WhatsApp, GIF aramasını doğrudan uygulamaya entegre etti. WhatsApp içindeki metin giriş çubuğunun yanındaki emoji simgesi üzerinden GIF seçeneğine erişebilir. Böylece farklı GIF içerikleri içni arama yaparak sonucu bulabilirsiniz.

Dosya Gönderme Sınırı 30’a Çıktı!

WhatsApp'ın en yeni güncellemesi aynı anda 30 dosya gönderilmesine de olanak tanıyor. Bu, özelikle kullanıcıların medya paylaşmak adına bir veya iki fotoğraf göndermek için yeniden kaynak dosyasını açması zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

Güncelleme Geliyor!

WhatsApp resmi olarak güncellemeyi henüz başlatmadı ancak yakında güncellemenin geleceği biliniyor. Şu ana kadar yapılan kontrollerde en yeni WhatsApp sürümünü çalıştıran tüm kullanıcıların yeni özelliklere erişmedikleri net bir şekilde görüldü. Bu açıdan güncelleme herhangi bir bölgede henüz dağıtılmadı. En son beta sürümünü Google Play Store'dan indirebilirsiniz.( Beta kaydınız varsa)