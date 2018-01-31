Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp sonunda CarPlay'e geliyor...

WhatsApp bundan sonra CarPlay'i destekleyecek. Bu şekilde araçlara WhatsApp kullanımı ciddi ölçüde kolaylaşacak. WhatsApp yeni güncellemesiyle artık Apple'ın CarPlay'ını destekliyor. WhatsApp mesajlarınızı CarPlay'de gösterebilen ilk ve tek mesajlaşma uygulaması oldu.

WhatsApp'ın CarPlay desteğini iPhone'na benzeyen bir arayüzle sağlayacak. Siri yardımıyla araç kullanırken mesajları rahatlıkla görebilir ve yine Siri yardımıyla arkadaşlarınıza mesaj yazabilir uygulamanın diğer özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Böylelikle araç kullanırken dikkatiniz dağılmadan WhatsApp üzerinden iletişiminizi sürdürebilirsiniz. CarPlay'de WhatsApp'ı destekleyen araba sayısı ise şu anda çok az ancak ilerleyen zamanda bu sayı artacaktır.



Siz WhatsApp'ın yeni özelliğini beğendiniz mi?