WhatsApp olmasaydı ne mi olurdu? Sosyal medya dün bu soruyla çalkalandı son noktayı BTK koydu..

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak WhatsApp ile ilgili yasağa değindi. BTK, yaptığı açıklama ile birlikte yasaklamanın söz konusu olmadığını söyledi.

Dünya genelinde popüler olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde ülkemize yasak olabileceği haberlerine yer verilmiş ve dolayısıyla bu durum kullanıcıları endişelendirmişti. Hüriyet gazetesine konuşan bir BTK yetkilisi anketle ilgili “Sadece kişilerin kullanım alışkanlıklarını ölçmek için yapılan bir anket” açıklamasına yer verdi.

Dün sosyal medya dünyası WhatsApp olmasayd hangi uygulamayı kullanırdınız sorusuyla çalkalandı. Twitter üzerinden bu soruyu yönelten BTK'ya ilginç cevaplar da ard ardına geldi. Bu seçeneklerde mesajlaşma uygulamaları Bip, Line, Viber, WeChat ve diğer hızlı mesajlaşma uygulamaları arasında yer almıyor.

İnternet sitelerinin nasıl yasaklanacağının belli olduğunu söyleyen yetkili ayrıca kullanıcıların sosyal medya konusunda bilinçli olduğuna değinerek, “Anketle vesaire ile öyle bir yasaklama söz konusu olamaz. Ancak anket ortaya çıkardı ki, insanlarımız sosyal medya konusunda oldukça bilinçli” ifadelerini kullandı.

Peki WhatsApp olmasaydı ne olurdu?