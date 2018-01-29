WhatsApp'ın Turkcell'in özelliklerini kopyaladığı Kaan Terzioğlu tarafından açıklandı...

Yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarına yönelmenin önemi son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılar ile tamamen anlaşıldı. Turkcell de millileşme sürecinde, BİP ismini verdiği hizmetini bütün kulanıcılarına sunmuştu.

Kısa süre içinde gelişip büyüyen BİP, sunduğu özellikler ile büyük beğeni toplamıştı. BİP, bugün yapılan açıklamalara göre, WhatsApp'a da ilham verdi.

Turkcell'in Genel Müdüürü Kaan Terzioğlu, dünyanın en büyük mesajlaşma platformu olarak gösterilen WhatsApp'ın BİP'in bazı özelliklerini kopyaladığını açıkladı.

Kaan Terzioğlu konuyla ilgili; "WhatsApp, Snapchat hatta Google, inanın kağıttan yapılmış kaplanlar gibi. 10 akıllı çocuğu koyduğunuz zaman dünyanın neresinden olurlarsa olsunlar, o teknolojiyi geliştiriyorlar. Siz o teknolojileri kendi güçlü altyapınız üzerinde kurduğunuz zaman müthiş yenilikçi çözümler ortaya çıkıyor. Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı. Şu anda hala kopyalayamadıkları özellikler var." ifadelerini kullandı. Kaan Terzioğlu, BİP'in 6 kişiye kadar video konferans özelliğini desteklediğini fakat bunun Whatsapp'ta bulunmadığının altını çizdi.

Sizce WhatsApp, Turkcell'in özelliklerini kopyalıyor mu?