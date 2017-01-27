WhatsApp'ta ekran görüntüsü alındığında karşıya bildirim gidiyor mu?

Bugün sosyal medyada ve basında yer alan WhatsApp'ın ekran görüntüsü alındığında karşıya bildirim göndereceği haberi tamamen yalan. Sanırım böyle birşey olması bazı kullanıcıların muhtemel sonu olur. Sık sık ekran görüntüsü almayı seven bir kullanıcı için WhatsApp'ta böyle bir durum olması gerçekten üzücü olurdu. Facebook'un bünyesine kattığı WhatsApp için sürekli olarak güncelleme geliyor.

Facebook'un bünyesine kattığı Instagram'a Story özelliği gelmesinden sonra gönderi görüldükten sonra kaybolan hikayeler göndermek mümkün oluyordu. Snapchat'in çakması olunca Snapchat'in ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim göndermesi gibi bir özelliğin WhatsApp'a dahil olabileceğin düşünmüş olabilirsiniz. Zaten neden olmasın ki?

Instagram'da Story ile Snapchat çakmasını bir nevi gördük bu özelliğin WhatsApp'a dahil edileceğini sizde düşünmüş olabilirsiniz. Ancak şuan için böyle bir güncelleme yok. Android platformuna geldiği söylenen bu ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor muhabbeti tamamen bir kandırmaca. WhatsApp'ın asla böyle birşey yapacağına nedense inanamıyorum.

Peki sizce WhatsApp, ekran görüntüsü alınca karşı tarafa bildirim göndermek gibi bir özellik ile çıkar mı?