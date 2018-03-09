WhatsApp'ın Beta aşamasında olan Mağaza bölümüne yeni çıkartmalar eklendi. İşte WhatsApp Mağazanın yeni çıkartmaları...

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp bir süredir WhatsApp Mağaza isminde yeni bir özelliği Android'de test ediyor. Facebook Messenger'da olduğu gibi çıkartmaların bulunduğu WhatsApp Mağaza bugün yeni çıkartmalara kavuştu.

Google Play Beta Programı ile sunlan WhatsApp Beta 2.18.75 sürümü ile 6 tane yeni çıkartma paketi uygulamaya ekleniyor. oldukça sevimli görünen bu çıkartmalar, şimdilik sadece Android kullanıcıları arasına paylaşılıyor.

Gelecek ay güncelleme sayesinde Android hem de iOS'a gelecek olan çıkartmalar şimdilik ücretsiz olacak gibi görünüyor. Fakat WhatsApp yapacağı işbirlikleri ile bazı çıkarmaları ücretli olarak sunabilir.



Siz WhatsApp'ın yeni çıkarmalarını beğendiniz mi?