WhatsApp'ın yakında iPad sürümünün çıkaracağı söyleniyor. Detaylar haberimizde...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı yakında iPad'lerde kullanmanız mümkün olanbilir. Akıllı telefonlarda PC/Mac'te ve internet tarayıcısı üzerinden kullanıln popüler mesajlaşma hizmeti tabletlerdeki yerini alması muhtemel. WABetaInfo tarafından açıklanan bilgilere göre, WhatsApp masaüstü uygulamasının 0.2.6968 numaralı sürümünde iPad uygulamasına dair kodlar ortaya çıktı.

WhatsApp'ın iPad uygulamasının nasıl olacağı henüz bilinmiyor. Fakat WhatsApp'ı kullanabilmek için bir SIM kart üzerinde kayıtlı olması gerekiyor. WhatsApp'ın iPad sürümü de büyük ihtimalle bir telefon ihtiyac duyacaktır.

Şimdilik WhatsApp Web üzerinden iPad'de WhatsApp kullanılabilir. Bunun için telefonun Wi-Fi veya hücresel veri ağına bağlı olması gerekir.

WhatsApp'ın iPad sürümü, WhatsApp Web'in arayüzüne benzer bir görünüme sahip olacak. Bir diğer tahminimiz ise; Hücresel Veri destekli iPad modellerinde WhatsApp'ın telefondan bağımsız çalışacağı yönünde. Ancak bunun için iPad'inizde SIM kartın takılı olması gerekecek.



Siz WhatsApp'ın iPad'lerde kullanımasını nasıl buldunuz?