WhatsApp indir - iOS Android Cihazlara WhatsApp Yükle

WhatsApp ile dilediğiniz kadar mesaj gönderimi ve alımı yapabilirsiniz. Uygulama yıllık çok düşük ücretle kullanabilirsiniz. İlk 6 ay ücretsiz olmak üzere daha sonraki her yıl için 1.50 TL gibi ücret almaktadır.

WhatsApp daha önce sadece mesajlaşma özelliği bulunurken daha sonra Facebook tarafından 19 milyar dolar gibi bir ücretle satın alındıktan sonra yeni özellikler eklenerek geliştirildi ve popülerliğini korudu.

WhatsApp Nasıl İndirilir?

WhatsApp Android indir (Ayrıca Samsung için uygundur) linkine tıklayarak Android akıllı telefonunuza WhatsApp yükleyebilirsiniz. WhatsApp iPhone indir linkine tıklayarak iOS işletim sistemine cihaz cihazlarınıza uygulamayı yükleyebilirsiniz.

Eğer Windows 8 ve üstü masaüstü veya laptop kullanıyorsanız WhatsApp Bilgisayar indir bağlantısına tıklayarak bilgisayar için olan sürümü yükleyebilirsiniz.

Uygulamayı yükledikten sonra telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Telefon numaranızı girdikten sonra bir doğrulama kodu tarafınıza gönderilecek bu kodu girdikten sonra arkadaşlarınız ile sınırsız bir şekilde mesajlaşabilirsiniz.

WhatsApp Android Cihazlara Nasıl Yüklenir?



Sitemizden indirme bağlantısına tıkladığınızda otomatik olarak Google Play'e yönlendirileceksiniz. Yönlendirildiğğiniz sayfadan WhatsApp'ı yükleyin. Ardından aşağıdaki işlemleri sırası ile yapmalısınız.

WhatsApp'ı telefonunuza yükledikten sonra Lisans Sözleşmesini kabul etmeniz gerekiyor. Kabul Et ve Devam et butonuna dokunun daha sonra devam ettikten sonra aşağıdaki ekranda göreeğiniz gibi Türkiye’yi seçin ve cep telefonu numaranızı yazıp doğrulama kısmına geçeceksiniz.

Numara doğrulama işleminden sonra isim belirliyoruz.

İsminizi de belirleyip devam edince karşınıza hoş geldin ekranı gelecektir. Ve işlem tamamdır.

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