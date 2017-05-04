Goa Turizm Departmanı tarafından plajları temiz yutmaya yardımcı olmak için WhatsApp kulanılıyor.

Hindistan'ın batı kıyısında yer alan Goa plajları için WhatsApp devreye giriyor. Çok yakında, Turizm Bölümü'ndeki pisliğin WhatsApp fotoğraflarını çekip plajı temiz tutmak mümkün olacak. Bir turizm Müdürlüğü yetkilisi, IANS'a Salı günü yaptığı açıklamada, her yıl dört milyondan fazla turisti cezbeden eyaletin plajlarında temizlik ve hijyen konulu bir gözden geçirme toplantısından sonra "Inisiyatif yakında çıkartılacaktır" ifadelerini kullandı.

Yetkili, "Genel kamu, WhatsApp'tan atıkların taşlandığı veya yığılıp atıldığı yerlere bilgi verebilir ve belirlenen yüklenici 24 saat içerisinde düzeltici tedbirleri alacak ve aynı konuda Turizm Dairesine rapor verecektir" ifadeleriyle hijyene öncelik verilecek.

Söz konusu bu durumla ilgili yetkili kişi, WhatsApp numarası kısa bir süre içerisinde açıklanacak ve halkın bölgedeki plajların temizlenmesi için bölüm tarafından yapılan düzenlemeye bağlanması için kullanabileceğini belirtildi.

Goa Turizm Geliştirme Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Nilesh Cabral ayrıca bu hareketin plajlardaki deneyimleri geliştirmeye yardımcı olacağını belirtti. Goa, ülkedeki en iyi plaj turizm merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor ve hem yerli hem de uluslararası turistler tarafından popüler. Bununla birlikte, büyük miktarlarda turist nedeniyle, plajlarında çöp birikimi yıllar içinde endişe kaynağı olmuştur.

Peki siz WhatsApp ile çöp bildirimi yapma durumunun temizliğe yardımcı olacağını düşünüyor musunuz?