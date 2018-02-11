WhatsApp, sonunda para gönderme özelliğini kullanıcılarına sundu. WhatsApp'ın para gönderme özelliğini nasıl kullanacağınız adım adım haberimizde...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına bir yenilik daha sunuyor. WhatsApp geçtiğimiz günlerde Hindistan'da para gönderme özelliğini aktif etmişti. Android'deki Beta uygulamasında aktif olan WhatsApp üzerinden para gönderme özelliği yakında Türkiye'de kullanıma sunulacak.

Telefonunuza tanımladığınız banka hesabı üzerinden yapılacak olan para gönderme işleminin Mart ayında bütün kullanıcılara sunulması bekleniyor. Peki WhatsApp'tan para nasıl göndereceğiz diyenler için adım adım WhatsApp para gönderme tekniklerini paylaştık.

WhatsApp ile para nasıl gönderilir?

1.Adım: WhatsApp uygulamasından Ayarlar bölümüne tıklayın.

2.Adım: Ayarlar bölümünde Ödemeler seçeneği yer alacak. Buna tıklayın.

3.Adım: Ödemeler ekranına geldiğinizde Kullanım Şartları'nı kabul edin ve telefon numarınızı doğrulayın.

4.Adım: Daha sonra karşınıza desteklenen bankalar çıkacak. Bankanızı seçin ve hesap bilgilerinizi yazın.

5.Adım: Para göndermek istediğiniz kişinin sohbet pencerisini açın. Daha sonra + sekmesinden Ödeme butonuna tıklayın.

Yukarda belirttiğimiz işlemleri yaptıktan sonra WhatsApp üzerinden para göndermeniz mümkün olacak.



Siz WhatsApp'ın para gönderme özelliğini nasıl buldunuz?