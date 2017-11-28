iOS için WhatsApp artık yenilendi. Bir süredir beklenen özellik nihayetinde geldi.

Birkaç saat önce App Store'da iPhone ve iPad cihazları için açılan en son WhatsApp sürümü, bir süredir batırılmış en çarpıcı yeni özellikler getiriyor.

Şüphesiz WhatsApp, iPhone ve diğer akıllı telefonlar için kullanılabilen dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamasıdır, ancak son birkaç yılda WhatsApp bundan daha fazla olmuştur. WhatsApp, Wi-Fi veya hücresel bağlantılar üzerinden telefon görüşmesi yapmanın yanı sıra kişilere fotoğraf, video ve sesli mesaj göndermek için bir mesajlaşma uygulaması olarak da kullanılıyor.

En yeni sürümü WhatsApp 2.17.81, desteklenen iPhone cihazlarına güç sağlayan Apple'ın iOS mobil işletim sistemi için bugün App Store'a indi ve daha uzun sesli mesajlar kaydetme olanağı sağladı. WhatsApp'da uzun sesli mesajları kaydetmek için yapmanız gereken tek şey hızlıca kaydırmak ve kaydı kilitlemektir.

WhatsApp, "Uzun Sesli Mesajları kolayca kaydetmek mi, Sesli Mesaj kaydedilirken kaydını kilitlemek için hızlıca kaydırın, böylece parmağınızı basılı tutmadan kaydetmeye devam edebilirsiniz," dedi App Store sürüm notlarında, ikinci özelliği de açıkladığı bu güncellemede, uygulamada YouTube videoları yürütme özelliği tanıtıldı.

Resim içinde resim desteği ile uygulamada YouTube videoları oynatın. WhatsApp 2.17.81 güncellemesiyle iPhone'unuzdaki iOS uygulamasıyla ilgili YouTube'da izlemek için bugüne kadar bir YouTube videosunu tıklamış olsaydınız, arkadaşlarınızın sizi doğrudan uygulamada gönderdiği YouTube videolarını oynatabilirsiniz. Hepsinden önemlisi, aynı zamanda resimli mesajlaşma ve izlemeyi devam ettirebilmeniz için picture-in-picture desteği de var.

iPhone'unuzda WhatsApp kullanıyorsanız devam edin ve PiP ile daha uzun sesli mesajların ve YouTube videolarının tadını çıkarmak için App Store'dan güncelleyin. WhatsApp Messenger ücretsizdir ve Apple'ın iOS 7.0 veya daha yeni mobil işletim sistemini çalıştıran tüm iPhone cihazlarıyla uyumludur.