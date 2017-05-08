Son zamanlarda yenilenen özellikleriyle gündem olan WhatsApp'ın videolu görüşme özelliği en çok Hindistan'da kullanıldı.

WhatsApp, Hindistan'ın dünyadaki video görüşme dakikalarındaki en iyi ülke olduğunu açıkladı. 1.2 milyarın üzerinde aylık aktif kullanıcısıyla dünyanın önde gelen mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, geçen Kasım ayında görüntülü görüşme çağrısında bulundu. Pazartesi günü Facebook'a ait popüler mobil mesajlaşma uygulamasının sağladığı verilere göre, gün içinde toplam 340 milyondan fazla video görüşme dakikası kaydediliyor ve kullanıcılar, günde 55 milyonun üzerinde video görüşmesi gerçekleştiriyor. WhatsApp şu anda Hindistan'da aylık 200 milyon aktif kullanıcıya sahip.

Şirket, Hindistan'ın günde 50 milyon video görüşme dakikası kaydettiğini açıkladı. Bu, 340 milyon günlük video görüşmesinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Şubat 2017 itibarıyla WhatsApp, Hindistan'da aylık 200 milyon aktif kullanıcıya sahip. Bu arada, Whatsapp kullanıcıları Android, iOS ve Windows cihazlarında günde 55 milyon görüntülü görüşme gerçekleştiriyor. WhatsApp'ın Hindistan gibi bir pazardaki başarısı ilerde farklı bir şekilde karşımıza çıkabilir. Ayrıca video görüşmeleri, sohbetler ve platformdaki diğer medya gibi uçtan uca şifrelenir. Video görüşmeye başlamak için arkadaşlarınızın uygulamanın aynı sürümünde olması önemlidir. WhatsApp'ın sistemleri gerçek ağ kalitesini tanıdığı için görüntülü görüşme kalitesini en iyi şekilde sunuyor.

WhatsApp altı yıl önce mesajlaşma ve grup sohbetleriyle başladı. Daha sonra sesli arama ve ardından görüntülü aramayı kullanıcılara sundu. Son olarak Snapchat kopyası hikayeler özelliğiyle kullanııcların karşısına çıktı. Durum özelliği de bu özellikle birlikte gittiğinden yoğun bir talep üzerine durum özelliği geri getirildi.

Peki siz WhatsApp'ın görüntülü görüşme özelliğini kullanıyor musunuz?