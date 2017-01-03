WhatsApp Yılbaşı Arifesinde eski akıllı telefonlara verdiği desteği kestiğini duyurdu.

Facebook'a ait mesajlaşma uygulaması artık Android 2.2 Froyo veya Android'in eski sürümleri, iOS 6 veya üstünü çalıştıran iPhone'lar, Windows Phone 7 veya önceki sürümünü çalıştıran telefonları desteklemiyor. Bunlar oldukça eski işletim sistemleri olmasına rağmen birçok kişi halen daha yeni bir sürüme yükseltilemeyen akıllı telefon kullanıyor. Bu durumdaki milyonlarca kişi artık cihazlarında WhatsApp kullanma imkanına sahip değil.

Alternatif Neredeyse Yok!

Eski telefonları hala destekleyen, mesajlaşma uygulaması bulmak şu an için oldukça zor. Zira kapsamlı bir şekilde hizmet veren uygulamalardan birisi WhatsApp olsa da artık bu uygulama da desteği zorunlu olarak kesmek zorunda kaldı. Geçen yıl içerisinde yapılan açıklamalarda WhatsApp, eski cihazlara erişimi kesme noktasında zorunlu olarak karar alındığını duyurduğu konudaki en önemli gerekçe ise eski mobil işletim sistemlerinin uygulamanın ihtiyaç duyulan güncellemeler için yeterli olmaması ve bu nedenle WhatsApp için kısıtlama getirmesiydi.

Yeni Özelliklerle Gelişiyor

WhatsApp yıllar içinde sesli arama ve görüntülü arama gibi gelişmiş özellikleri sunarken güvenlik alanında da uçtan uca şifreleme başta olmak üzere pek çok geliştirmeleri sundu. Fakat kuşkusuz bu özelliklerin tümü, tüm işletim sistemlerinde başarılı bir şekilde çalıştırılamadı.

Android 2.2 Kullanım Oranı Ne Kadar?

Bu olay sonrasında akıllara Android 2.2 kullanım oranları gelirken son güncellenen rakamlara göre Android cihazların yaklaşık yüzde 0,1'i hala Android 2.2'yi çalıştırıyor.