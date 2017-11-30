Son Dakika! Mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp yaşanan bir arıza sebebiyle kullanılamıyor. Detaylar haberimizde...

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a dünyanın birçok bölgesinden erişim sorunu yaşanıyor. Popüler mesajlaşma uygulamasını kullanırken ara ara bağlantı sorunu yaşayan ve hiç bağlantı kuramayan kullanıcılar, sosyal medya siteleri üzerinden yaşadıkları sorunu dile getiriyor.

WhatsApp dünya genelinde çöktü. WhatsApp'ta dünya genelinde bir bağlantı sorunu yaşanıyor. Meydana gelen teknik arızanın neden olduğu konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, sorunun Avrupa sunucularından kaynaklandığı görülüyor. Öte yandan WhatsApp'ta yaşanan sorunun saat 21:00'den itibaren bölge bölge olmak üzere arttığı da kullanıcıların raporladığı durumlardan birtanesi.

FACEBOOK SATIN ALMIŞTI

Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp, bu satın almanın ardından birçok yeni özelliğe kavuşmuş ve dünya genelinde hem yazılı, hem sesli hem de görüntülü sohbet uygulamaları arasından sıyrılarak zirveye oturmuştu.

1.5 MİLYAR KULLANICISI VAR

Günümüzde yaklaşık olarak 1 buçuk milyar kullanıcı sayısı bulunan WhatsApp, geçtiğimiz dönemlerde Snapchat ile hayatımıza giren "Hikaye" özelliğini de uygulamaya eklemiş ve bu özelliğiyle bir kesim kullanıcıdan olumsuz geri dönüş alsa da, bir kesim kullanıcıdan da olumlu tepkiler almıştı.



Sizin WhatsApp'ınız ne durumda?