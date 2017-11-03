Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp çöktü. WhatsApp sunucularına hala bağlanılamıyor...

Güne ilginç bir durumla uyandık. Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp bütün dünya genelinde bağlantı sorunu yaşamaya başladı. WhatsApp'ın bağlantı sorunlarından dolayı popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp üzerinden mesajlaşmak ve görüşme yapmak mümkün değil.

WhatsApp'ın neden çöktüğü ile ilgili bilgi bulunmuyor. Fakat tahminlere göre WhatsApp 'ın sunucuların bir bakımın olmasından söz ediliyor. Gelişmeleri sizlere aktaracağız.



Sizce WhatsApp neden çökmüş olabilir?