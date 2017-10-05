WhatsApp Business bugün kullanıcılarına sunuluyor. WhatsApp Business'in WhatsApp'tan farklı ne olacak?

Birçok işletme görüşmelerini artık WhatsApp'tan gerçekleştiriyor. Bunu daha aktif bir hale getirmek isteyen WhatsApp geçtiğimiz aylarda yurt dışında sınırlı sayıda kullanıcıya WhatsApp Business adındaki yeni hizmetini denemeleri için kullanıma sundu. Ancak bu hizmet Türk kullanıcılara da ulaşmaya başladı.

Aşağıdaki görselde görüldüğü gibi Uzakta, Şundan, Şuna gibi kısımlar bulunuyor. Bu kısım, WhatsApp Business kullanıcısının müşterilerle olan iletişimin ya eş zamanlı ya da daha sonra yapılacağı gibi bilgileri gösteriyor.

WhatsApp Business'in bu özelliği henüz deneme aşamasında olduğunu ve ilerleyen günlerde başka özelliklerin de gelebileceğini belirtelim. Resmi olarak kullanıma başlandığında detayları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.



Siz WhatsApp Business kullanıyor musunuz?