Avrupa Birliği, Facebook'un WhatsApp kullanıcılarının bilgilerine erişme yetkisini engelledi. Bundan sonra WhatsApp bilgileriniz güvende olacak...

WhatsApp'ı satın alan Facebook, uygulamanın yine ücretsiz olarak verileceğini fakat bunun karşılığında WhatsApp kullanıcılarının verilerini toplayabileceğini açıklamıştı. İnternette gizlilik yasalarına ters düşen bu açıklamadan sonra Avrupa Birliği Facebook hakkında soruşturma başlattı.

Amerikalı Facebook, Avrupa karşısında boyun eğdi. TechCrunch'ın haberine göre; Facebook ve WhatsApp Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi’ne bir çözüm bulana kadar birbirleriyle veri paylaşmayacak. Peki, bugüne kadar veri paylaşımı nasıl oluyordu?

Mesela, WhatsApp'tan arkadaşınıza bir link gönderdiniz. Bu linkle alakalı reklamlar sizin Facebook hesabınızda görünmeye başlıyordu. Kişisel verileri ihlal ederek, platformlar arasında veri paylaşılması uzun bir süre durdurulacak gibi görünüyor.

Elde edilen bilgiler,; Facebook'un bu engeli aşması için yoğun bir çalışma yüreteceği yönünde. Bakalım iki platform arasındaki gerilimin sonu nasıl olacak?