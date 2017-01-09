Googleın kendi kendine çalışan otomobili, yeni sensör paketi ile odak noktasını belirgin bir şekilde artırıyor ve maliyetleri daha da düşürüyor.

Bir süredir yavaşlamış gibi görülse de Google'ın kendi kendine sürüş yeteneğine sahip araçları için planları hızlanıyor gibi görünüyor.Şirketin yeni oluşturulan Waymo bölümünün CEO'su John Krafcik, şirketin otonom sürüşe sahip Chrysler Pacifica Hybrid minivanını Detroit Auto Show'da gösterdi.

Özel Minivan Geliyor!

Waymo'nun kendi kendine çalışan 100 Chrysler Pacifica minivansı filosu için çalışmalar özellikle bu yıl arttırıldı ve sonunda araç testler için hazır hale geldi.

Geliştirmeler Var!

Krafcik'e göre Waymo, entegrasyonun kesintisiz olmasını sağlamak için tüm sürüşle ilgili sensörleri bakıma aldı ve geliştirdi. Kamera sistemi, radar ve lidar da dahil olmak üzere yeni sensör ağı, sürüşü daha iyi hale getirdiği gibi menzili de arttırıyor. Böylece daha başarılı bir otonomdan söz edilebilir. Ayrıca şirketin önceki donanım paketlerine göre yeni sistem daha ucuz.

Krafcik bu konuda oldukça iddialı. Yaptığı açıklamada önceki dönemlerde tek bir lidarın maliyetinin 75 bin dolardan daha fazla olduğunu söylerken, yenilikler ile birlikte bu seviyenin yüzde 90 oranında düşürüldüğünü belirtti. Bu açıdan yeni sistem ile birlikte maliyetlerin ciddi oranda azaltıldığını söylemek mümkün. Şu an için araç için testler yapılmaya başlanırken, firma tarafından resmi süreç hakkında bilgiler verilmedi.