Kripto paralara olan ilginin artmasıyla beraber Hollandalı bir firma vücut ısılarını kullanarak dijital para kazanmayı sağlayan bir giysi tasarladı...

Son zamanlarda Kripto paralara olan merak günden güne büyüyor. Holandalı bir şirket vücut ısılarını kripto paraya çeviren bir giysi ürettiler.

Şirketleri ve girişimcilerin de yönlendiği bir sektör olan kripto para dünyasının son trendi vücut ısılarını enerjiye çevirip paraya dönüştürme fikri. Hollanda'da IoHO adlı şirketin geliştirdiği giysi sayesinde vücut ısısı enerjiye çevriliyor ve enerji ile madencilik yapılacak para kazanılıyor.

Coin mantığında yapılan madencilik sayesinde şirket şu ana kadar 17 bin dijital para çıkardı. 2015 yılında kurulan loHo şirketinin birinci hedefi yapay zekaya karşı insan gücünün eğemen kılınmasını sağlamak olarak gösteriliyor.





Sizce yapay zeka insanlardan daha zeki olabilir mi?