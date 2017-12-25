Rusya'da yaşanan olaydan sonra akıllarda soru işaretleri kaldı...

Rusya'da yaşayan 44 yaşındaki kimliği açıklanmayan bir kişi VR gözlüğünü taktıktan sonra evde dolaşırken cama çarpıp düştü. Hastaneye yetiştirilmeden kan kaybından hayatını kaybetti.

Moskova'da sanal gerçeklik nedeniyle gerçekleşen ilk ölüm olarak tarihe geçen olay, Rusya başta olmak üzere bütün dünyada tartışma konusu oldu. Olayın detayları polis raporunun ardından resmi kurumlarca ele alınacağı belirtildi.

Yaşanan bu olaydan sonra Rusya'dan VR teknolojisine kısıtlama gelmesine neden olup olmayacağı ilerleyen günlerde her beraber göreceğiz.





Siz Sanal gerçeklik gözlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz?